Canotaje: Náutico se quedó con la primera fecha del Provincial en La Plata

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón.  El certamen, perteneciente al calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ensenada bajo la organización del Club de Regatas La Plata y la fiscalización de la propia entidad madre de la disciplina. Las regatas se desarrollaron a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de junio de 2026 sobre las aguas del Arroyo Doña Flora y el Río Santiago. La competencia reunió a delegaciones de 22 instituciones de todo el territorio bonaerense, presentando un marco de alta exigencia con un promedio de al menos veinte palistas en cada una de las categorías largadas.

Convenio entre el Municipio y La Rueda de Turismo Social Sindical para promover el alojamiento en la zona


El intendente Cecilio Salazar y el coordinador general de La Rueda de Turismo Social Sindical Argentina, Pablo Merzi, firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de consolidar a San Pedro, el campo y las localidades del partido como destinos destacados y potenciar las acciones vinculadas al turismo social y gremial.

La rúbrica del acuerdo se concretó en el despacho del jefe comunal, en un encuentro que contó con la participación de la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y del concejal Martín Rivas, quien impulsó la articulación entre las partes para concretar la iniciativa.

A partir de este marco de cooperación, la entidad se comprometió a difundir la oferta de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos sampedrinos entre las diversas organizaciones sindicales que la integran. El plan apunta a facilitar el acceso a propuestas recreativas y culturales, además de brindar acompañamiento logístico en la organización de encuentros, jornadas y actividades sectoriales en el distrito.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la medida se acopla a las políticas públicas implementadas para romper la estacionalidad y sostener la actividad turística durante todo el año, promoviendo la generación de nuevas oportunidades para los prestadores locales y fortaleciendo al sector como un motor clave de la economía regional. Con este acuerdo, San Pedro se integrará de manera formal a nuevos circuitos nacionales para acercar sus atractivos a trabajadores y familias de diferentes puntos del país.