Convenio entre el Municipio y La Rueda de Turismo Social Sindical para promover el alojamiento en la zona

El intendente Cecilio Salazar y el coordinador general de La Rueda de Turismo Social Sindical Argentina, Pablo Merzi, firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de consolidar a San Pedro, el campo y las localidades del partido como destinos destacados y potenciar las acciones vinculadas al turismo social y gremial.

La rúbrica del acuerdo se concretó en el despacho del jefe comunal, en un encuentro que contó con la participación de la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y del concejal Martín Rivas, quien impulsó la articulación entre las partes para concretar la iniciativa.

A partir de este marco de cooperación, la entidad se comprometió a difundir la oferta de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos sampedrinos entre las diversas organizaciones sindicales que la integran. El plan apunta a facilitar el acceso a propuestas recreativas y culturales, además de brindar acompañamiento logístico en la organización de encuentros, jornadas y actividades sectoriales en el distrito.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la medida se acopla a las políticas públicas implementadas para romper la estacionalidad y sostener la actividad turística durante todo el año, promoviendo la generación de nuevas oportunidades para los prestadores locales y fortaleciendo al sector como un motor clave de la economía regional. Con este acuerdo, San Pedro se integrará de manera formal a nuevos circuitos nacionales para acercar sus atractivos a trabajadores y familias de diferentes puntos del país.