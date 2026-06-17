Controles viales en los accesos: secuestran dos motos en infracción

En el marco de los operativos de control vehicular que se desarrollan de manera sostenida en los diferentes accesos a las localidades del partido, agentes del Destacamento de La Tosquera, en forma conjunta con personal de la Dirección de Tránsito local, procedieron al secuestro e incautación de dos motocicletas.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se concretó luego de que los efectivos constataran diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 por parte de los conductores de ambos rodados.

Tras su retención, los motovehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas interviniente, mientras que desde la fuerza adelantaron que este tipo de dispositivos preventivos continuarán implementándose en puntos estratégicos de la zona.