La UCR local convoca a un encuentro multisectorial abierto bajo la consigna "San Pedro debe despertar"

  La Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro, bajo la presidencia del diputado (MC) Germán López, convocó a la comunidad a participar de un encuentro abierto con el objetivo de debatir y delinear los ejes para el desarrollo estratégico de la ciudad. La actividad se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 18:00 horas en la sede del comité partidario, ubicada en la intersección de las calles Salta y Obligado. Desde la organización del evento señalaron que la iniciativa busca consolidar "un espacio abierto para dialogar, intercambiar ideas y construir juntos una visión de futuro para nuestra ciudad", orientado de manera amplia a vecinos, instituciones, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Controles viales en los accesos: secuestran dos motos en infracción


En el marco de los operativos de control vehicular que se desarrollan de manera sostenida en los diferentes accesos a las localidades del partido, agentes del Destacamento de La Tosquera, en forma conjunta con personal de la Dirección de Tránsito local, procedieron al secuestro e incautación de dos motocicletas.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se concretó luego de que los efectivos constataran diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 por parte de los conductores de ambos rodados.

Tras su retención, los motovehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas interviniente, mientras que desde la fuerza adelantaron que este tipo de dispositivos preventivos continuarán implementándose en puntos estratégicos de la zona.