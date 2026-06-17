Controles viales en los accesos: secuestran dos motos en infracción

La UCR local convoca a un encuentro multisectorial abierto bajo la consigna "San Pedro debe despertar"
La UCR local convoca a un encuentro multisectorial abierto bajo la consigna "San Pedro debe despertar"
La Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro, bajo la presidencia del diputado (MC) Germán López, convocó a la comunidad a participar de un encuentro abierto con el objetivo de debatir y delinear los ejes para el desarrollo estratégico de la ciudad. La actividad se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 18:00 horas en la sede del comité partidario, ubicada en la intersección de las calles Salta y Obligado. Desde la organización del evento señalaron que la iniciativa busca consolidar "un espacio abierto para dialogar, intercambiar ideas y construir juntos una visión de futuro para nuestra ciudad", orientado de manera amplia a vecinos, instituciones, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.