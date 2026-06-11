Continuará el paro de recolectores: trabajadores se concentran en la planta y descartan recibir residuos

Imagen captura Equipo de Radio (SolTV)

Los trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira ratificaron la continuidad de la medida de fuerza iniciada el fin de semana por falta de pago de sus haberes, por lo que el servicio de recolección de residuos se mantiene completamente paralizado en la ciudad.

La decisión se consolidó esta mañana durante una asamblea general que reunió a los empleados de todos los turnos en la sede de la firma, ubicada en Rómulo Naón al 900. Los recolectores advirtieron que la retención de tareas es por tiempo indeterminado hasta que impacte el depósito de los sueldos adeudados.

Fabio, vocero de los casi 50 trabajadores afectados, brindó detalles del conflicto en declaraciones al programa Equipo de Radio, donde confirmó el fracaso de las negociaciones recientes. "Ayer hubo una reunión entre la empresa y la Municipalidad, nunca se llegó a nada. Ahora la retención es hasta que se depositen los sueldos, y no vamos a salir de acá. En minutos llegan delegados de San Nicolás y vamos a estar acá hasta que se resuelva el tema del pago", señaló.

Respecto a la modalidad de la protesta, el representante explicó que se modificó el esquema de guardias que se venía implementando. "Hasta anoche se cumplió con los turnos en el lugar de trabajo. Ahora sigue lo mismo pero con los tres turnos todos juntos", afirmó en relación a la concentración en la base operativa.

Durante la entrevista, el vocero desmintió de forma tajante un presunto comunicado que circuló en las últimas horas, el cual invitaba a los vecinos a depositar sus bolsas de residuos directamente en las instalaciones de la empresa. "Eso fue algo que sacaron, no sabemos quién fue. Pero la basura acá no, es más, lamentamos mucho por todos porque es mucho más trabajo para nosotros y un problema para la gente" aclaró.

La deuda salarial afecta la totalidad de los ingresos mensuales del personal, lo que motivó el rechazo a cualquier esquema de pago fraccionado ante la falta de garantías. "A nosotros nos deben un mes entero, no recibimos nada todavía. Es más, hablamos con el sindicato para ver si se podía entregar un cincuenta por ciento hasta ver qué pasa con esto. Pero no tuvimos ninguna novedad", describió sobre la crítica situación financiera que atraviesan las familias de los operarios.

Finalmente, el vocero gremial envió un mensaje a la ciudadanía de San Pedro frente a la acumulación de basura en la vía pública y la persistencia del conflicto. "Que nos disculpen, desde el tiempo que está la empresa, es una de las primeras veces que están con esto. Que traten de no sacar la basura o que se acerquen al basural", concluyó.