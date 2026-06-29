Continúa el programa de atención descentralizada del Área de Discapacidad

Los principales gremios de la educación bonaerense convocaron a un paro provincial docente para este martes 30 de junio en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales seguras y en defensa del sistema previsional y de salud asistencial. La medida de fuerza es impulsada de manera conjunta por la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).