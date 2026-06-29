Continúa el programa de atención descentralizada del Área de Discapacidad

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El Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, mantendrá durante el mes de julio su programa de atención descentralizada. La iniciativa tiene como objetivo central facilitar el acceso a trámites, asesoramiento, orientación y acompañamiento integral a las personas con discapacidad y sus grupos familiares en diversos puntos del distrito.
Esta modalidad de trabajo busca evitar que los vecinos deban trasladarse hacia la sede central para realizar sus consultas, garantizando una mayor cercanía y respuesta institucional en las distintas localidades. Según el cronograma establecido, las jornadas de atención se desarrollarán los días jueves en horario matutino.
La agenda comenzará el jueves 2 de julio en la Biblioteca Popular de Río Tala, ubicada en la intersección de Camelino y Güemes, donde los profesionales atenderán al público de 8:15 a 12:00. Posteriormente, el jueves 16 de julio, el equipo se instalará en la sede del Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, operando en el horario de 8:00 a 12:00.
El ciclo continuará el jueves 23 de julio en la Subdelegación de Los Cazadores, con atención al público desde las 8:15 hasta las 12:00. Finalmente, el cronograma de actividades concluirá el jueves 30 de julio, nuevamente en las oficinas del Área de Discapacidad, manteniendo la franja horaria de 8:00 a 12:00.
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