El Frente Gremial Docente convocó a un paro para este martes

Los principales gremios de la educación bonaerense convocaron a un paro provincial docente para este martes 30 de junio en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales seguras y en defensa del sistema previsional y de salud asistencial. La medida de fuerza es impulsada de manera conjunta por la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales nucleadas en el frente gremial exigieron el cese inmediato de las violencias en los establecimientos escolares y demandaron una urgente convocatoria a paritarias para discutir un aumento salarial que permita recomponer los ingresos del sector ante el contexto económico actual.

Asimismo, el pliego de reclamos que motivó la huelga provincial incluye el rechazo rotundo a la sobrecarga laboral que afecta a los trabajadores de la educación y una fuerte oposición al desfinanciamiento de la educación técnica. Los sindicatos también manifestaron su disconformidad ante cualquier intento de reforma previsional que vulnere los derechos adquiridos de los jubilados docentes.

Finalmente, los representantes gremiales reclamaron de manera urgente que se garantice la plena cobertura y el normal funcionamiento de las prestaciones de la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), un punto crítico que viene generando complicaciones en la atención médica de los afiliados en diversos distritos bonaerenses.