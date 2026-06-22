Consolidación Argentina realizará un plenario en San Pedro para impulsar la candidatura de Dante Gebel

El espacio político Consolidación Argentina realizará el próximo miércoles a las 18:00 un plenario seccional ampliado en las instalaciones del Café Teatro Wojtyla, ubicado en Pellegrini 378, con el objetivo de impulsar la candidatura de Dante Gebel. La actividad estará coordinada por el concejal de Acuerdo Vecinal San Pedro, Martín Rivas, y contará con la participación de referentes locales y regionales.

El encuentro contará con la presencia de dirigentes de la Segunda Sección Electoral, referentes barriales y de entidades deportivas. En ese marco, se sumarán integrantes de la Unión Nacional de Clubes de Barrio para brindar asesoramiento legal, técnico y capacitaciones a las instituciones de la zona.

En declaraciones al programa Equipo de Radio, el edil Martín Rivas confirmó el armado y señaló: "Charlamos con Juan Pablo Brey, Eugenio Casielles, Pedro Villarreal, que encabezan la mesa nacional de Consolidación Argentina para impulsar la candidatura de Dante Gebel. Venimos en conversaciones hace tiempo. Tenemos amigos en el espacio, cosas en común para la no grieta en la provincia de Buenos Aires y en cada una de las secciones. El miércoles vamos a hacer un plenario ampliado con concejales de la Segunda Sección, dirigentes barriales, de clubes y demás para darle forma".

Respecto a la locación y las actividades previas, el concejal detalló que casi seguro lo harán en Café Teatro Wojtyla y que habrá alguna reunión previa en algún club de barrio. Sobre esto último, anticipó el arribo de los referentes de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, quienes brindan asesoramiento legal y técnico, capacitaciones y vínculos para que puedan otorgarse recursos, y recordó que a partir de la película Luna de Avellaneda empezaron a trabajar en la necesidad de diferentes clubes y entidades para mantener dichas instituciones.

Al evaluar las condiciones del postulado, Rivas manifestó: "Dante Gebel hoy es una de las pocas figuras conocidas en todo el país, y que recorrió todo el país desde su conversatorio, como conferencista. Ha tenido recorrido desde el norte hasta el sur en todas las provincias argentinas. Es una figura íntegra, muy capaz para conformar equipos que creemos que es lo que se necesita en la Argentina y que solucione aspectos políticos".

El legislador local contrapuso esta alternativa a los proyectos políticos recientes al afirmar que "Dante asegura ese conocimiento alto, esa mirada de construcción y no de destrucción, tras muchos años de banquinazos de un relato instalado del kirchnerismo contando algunas cuestiones que después no se vivían realmente en territorio por los vecinos a otro relato en otro extremo, con una promesa de renovación política, de finalizar la casta y ponerle fin a cuestiones de privilegio". Al respecto, argumentó que "todo eso vino con un discurso violento que no tiene más lugar si se quiere cerrar en la Argentina una etapa que no le da a los argentinos una grieta, concluyendo que nadie dice que no haya que discutir pero no en los tonos que se están dando".

El concejal sanpedrino aclaró que, si bien los dirigentes que arribarán a la localidad promueven su postulación, Gebel aún no la ha anunciado de manera oficial, ante lo cual advirtió que tienen la responsabilidad de constituir esos equipos y no improvisar como sucedió con este gobierno.

Por último, vinculó la propuesta nacional con la realidad de su propio bloque en el Concejo Deliberante: "Nosotros conformamos con Acuerdo Vecinal un bloque de concejales que venimos de diferentes espacios. Fernando Negrete que viene del peronismo, del Partido Fe, Mauro De Rosa, Santiago Murray y hoy coincidimos en esta mirada de que Acuerdo Vecinal termina replicando lo que empieza a requerir Consolidación Argentina, que es diálogo, trabajar sobre coincidencias y no disidencias".