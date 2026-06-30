Conmemoraron el 216° aniversario de la Prefectura Naval con un acto en la Agrupación Mallorca

La Prefectura Naval Argentina conmemoró hoy su 216° aniversario con un acto en la sede de la Agrupación Mallorca.

La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de la delegación San Pedro de la fuerza, el subprefecto Darío Javier Masseta, y contó con la participación de autoridades locales, representantes de instituciones intermedias y efectivos de la fuerza.

Durante el encuentro, se repasó la rica historia de la institución y se rindió homenaje a la trayectoria de los hombres y mujeres que custodian las vías navegables de la región. El subprefecto Masseta destacó el rol estratégico de la fuerza en la comunidad, subrayando el valor de la seguridad en el ámbito portuario y ribereño.

En el marco de los festejos, se transmitió un profundo agradecimiento a cada uno de los integrantes de la Prefectura Naval, haciendo especial hincapié en el personal que cumple funciones en la jurisdicción de San Pedro. Las autoridades presentes resaltaron la dedicación, el profesionalismo y el compromiso cotidiano que demuestran los efectivos para garantizar la protección civil y el cuidado de la soberanía nacional.