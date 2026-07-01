Homenaje a Perón con llamados a volver a las bases y consolidar la unidad.

Referentes de distintas agrupaciones y militantes del Partido Justicialista de San Pedro se concentraron esta tarde en el busto ubicado en la primera cuadra de la Avenida Sarmiento para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del tres veces Presidente de la Nación.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del PJ sampedrino, Juan Cruz Gajate, y el Intendente Municipal, Cecilio Salazar. Ambos dirigentes coincidieron en la importancia histórica de la fecha y en la necesidad de fortalecer el espacio político ante el panorama actual.

Durante el encuentro, Gajate instó firmemente a la unidad de los diferentes sectores que componen el peronismo, remarcando que el trabajo conjunto es el único camino posible con el objetivo de recuperar el país.

Por su parte, el jefe comunal Cecilio Salazar sumó su reflexión a través de las redes sociales, donde enfatizó que en momentos complejos como los que atraviesa la Argentina, siempre es necesario volver a las bases. En su mensaje, el mandatario recordó la máxima doctrinaria que reza que primero está la Patria, después el Movimiento y luego los hombres.