Discapacidad: rige la obligatoriedad de asociar el CUD a la tarjeta SUBE para viajar gratis en el transporte público

Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad deberán vincular de manera obligatoria el documento a su tarjeta SUBE para mantener el beneficio del pase libre en trenes y colectivos de jurisdicción nacional.

La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional, establece que la gestión administrativa debe realizarse de forma virtual a través de la sección de beneficios del sitio web oficial de la tarjeta SUBE.

Las autoridades competentes aclararon que el trámite no se gestionará de manera presencial en la oficina de atención de la Terminal de Ómnibus local ni en ninguna otra dependencia física, debido a que el mecanismo de validación es exclusivamente online.

De acuerdo con el cronograma oficial, el beneficio del viaje gratuito bajo esta nueva modalidad quedará formalmente habilitado para su uso en las distintas líneas de transporte a partir del próximo viernes 19 de junio.

Para cumplimentar el procedimiento, los usuarios deben verificar previamente que la tarjeta se encuentre registrada a su nombre en el sistema, ya que la gratuidad se aplicará únicamente sobre el plástico que figure declarado como principal. Asimismo, se recordó que la versión de la SUBE Digital se encuentra operativa por el momento solo para el traslado en colectivos.