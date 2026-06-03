Concejales de La Libertad Avanza exigieron al Ejecutivo la regularización del Boletín Oficial

El bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante local para exigirle al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la inmediata regularización y publicación del Boletín Oficial de la comuna, el cual registra un atraso de cuatro meses.

La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Melina Panatteri y Joaquín F.A. González, está dirigida al presidente del cuerpo legislativo, Martín Baraybar, y fundamenta el reclamo en el incumplimiento de las normativas vigentes que regulan la publicidad de los actos de gobierno.

De acuerdo con el texto del proyecto, la última actualización del órgano oficial se realizó en febrero de 2026. Los autores del documento señalaron que esta parálisis administrativa vulnera el artículo 108, inciso 18, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), el cual estipula que el Ejecutivo debe confeccionar y publicar el Boletín Oficial de manera irrestricta en la web municipal con una periodicidad mínima mensual, incluyendo ordenanzas, decretos y resoluciones.

A nivel local, los concejales advirtieron la violación de la Ordenanza N° 5984/12. Esta norma determina de forma taxativa en su artículo 3° que la publicación en el sitio oficial del municipio debe concretarse en su totalidad los días 10 de cada mes o el día hábil subsiguiente.

El bloque opositor enfatizó la gravedad institucional de la situación al recordar que, bajo los preceptos del artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación, la publicación oficial es un requisito obligatorio para la entrada en vigencia de toda norma jurídica. En ese sentido, argumentaron que los habitantes no pueden ser obligados a acatar disposiciones que no fueron debidamente puestas en conocimiento público, en consonancia con las garantías del artículo 19 de la Constitución Nacional.

El proyecto de resolución alerta asimismo sobre el impacto económico que este escenario de "falta de transparencia" podría acarrear para el erario público. El documento subraya el riesgo latente de que el municipio deba afrontar litigios judiciales y fallos adversos por cuestiones de vicios de forma si algún ciudadano se considerase afectado por normativas no publicitadas.

Como antecedente inmediato, la bancada libertaria recordó que el pasado 21 de abril ya se había tramitado el expediente 5696/26 para solicitar copias de los decretos faltantes y requerir explicaciones oficiales sobre la inaccesibilidad de los documentos administrativos, sin obtener las respuestas institucionales esperadas.

El articulado propuesto insta al Ejecutivo a normalizar de forma urgente las publicaciones de acuerdo a la legislación bonaerense y nacional, disponiendo que la propia resolución sea comunicada al intendente y asentada en los registros del Concejo Deliberante.