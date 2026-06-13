Con sus primeras 77 habitaciones, abrió el hotel Azahar Spa en un acto encabezado por el Gobernador

​El nuevo establecimiento dejó habilitadas 77 habitaciones de un total proyectado de 157. El complejo cuenta además con servicios de gastronomía, bar y restaurante que estarán abiertos tanto para los huéspedes como para los vecinos, vecinas y visitantes de la ciudad, transformándose en un nuevo punto de encuentro local.

​La puesta en marcha de esta primera fase generará de forma inmediata 53 puestos de trabajo directos, un impacto positivo que permitirá fortalecer la infraestructura turística, hotelera y gastronómica de San Pedro en un momento clave para el sector.

​Durante el acto central, el empresario Víctor Fera agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales, así como el apoyo de su familia. En un emotivo discurso, recordó la historia de su padre inmigrante y destacó su compromiso personal de devolver a la sociedad parte de lo recibido mediante el impulso de proyectos que generen inversión, empleo y desarrollo genuino.

​Por su parte, el intendente Cecilio Salazar señaló que la inauguración representa un hecho histórico y de gran trascendencia para San Pedro. El jefe comunal remarcó el acompañamiento constante del Municipio desde los inicios del proyecto, teniendo en cuenta el fuerte impacto que una inversión de este calibre tiene para una ciudad con un perfil marcadamente turístico.

​A su turno, el gobernador Axel Kicillof destacó la decisión del sector privado de apostar e invertir en el territorio bonaerense. El mandatario provincial subrayó que este tipo de emprendimientos son fundamentales porque no solo generan empleo directo, sino que dinamizan el movimiento económico y abren nuevas oportunidades para los comercios, prestadores y trabajadores locales de toda la zona.





El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente Cecilio Salazar, inauguraron este viernes la primera etapa del Hotel Azahar Spa.