Comienza la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 para adultos mayores

La Municipalidad anunció el inicio de las actividades correspondientes a la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses para la categoría de Adultos Mayores. Desde el área de competencias locales se dio a conocer el cronograma oficial que marcará el debut de los participantes durante la primera semana de eliminatorias en el distrito.

La agenda de encuentros deportivos y de esparcimiento se centralizará en las instalaciones de la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en la calle Salta 185 de la ciudad cabecera. Todas las jornadas programadas para esta instancia inicial darán comienzo a partir de las 09:00 horas.

De acuerdo con el calendario difundido por la intendencia conducida por Cecilio Salazar, las disciplinas que abrirán el certamen provincial a nivel local están vinculadas a los juegos de mesa y de salón. La actividad comenzó formalmente este lunes 8 de junio con las partidas correspondientes a Ajedrez Damas.

El cronograma continuará el próximo miércoles 10 de junio con el desarrollo de las competencias de Mus. En tanto, el cierre de esta primera semana de eliminatorias locales quedó pautado para el viernes 12 de junio, jornada en la que se disputarán los encuentros del torneo de Truco.