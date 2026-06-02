Comienza la campaña itinerante de recolección de residuos electrónicos: el cronograma de centros de acopio

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro pone en marcha este miércoles la primera campaña de recepción y recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa implementada en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido.

El propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.

La convocatoria abarca una amplia gama de dispositivos. En este sentido, se recibirán equipos de informática y comunicación como computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, impresoras, calculadoras y parlantes. Asimismo, la recepción incluye grandes y pequeños electrodomésticos, entre ellos heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aspiradoras, planchas, tostadoras, radios y televisores, además de herramientas eléctricas, accesorios, juguetes y equipamiento deportivo electrónico.

Desde el área organizadora aclararon que no se aceptarán materiales considerados de alta peligrosidad o que requieren otros circuitos de tratamiento, tales como pilas, baterías, tóners de impresión, luminarias, termómetros o cualquier elemento que contenga mercurio.

Los centros de acopio en San Pedro cabecera funcionarán en el horario de 10 a 16 bajo el siguiente cronograma:

Miércoles 3 de junio: Zona Escuela Normal, en Avenida 11 de Septiembre y Güemes.

Miércoles 10 de junio: Zona Escuela Industrial, en Sarmiento y 3 de Febrero.

Miércoles 17 de junio: Plaza Constitución, sobre Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini.

Miércoles 24 de junio: Barrio San Julián, en la intersección de Oliveira Cézar y Humanes.

Por su parte, el esquema destinado a las localidades del partido se desarrollará en los siguientes puntos y horarios:

Martes 30 de junio: Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).

Jueves 2 de julio: Río Tala, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).

Martes 7 de julio: Santa Lucía, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).

Martes 7 de julio: Pueblo Doyle, frente al Jardín Municipal (de 10 a 14 horas).

Martes 14 de julio: Vuelta de Obligado, en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 15 (de 10 a 12 horas).

Para acceder a la información complementaria y especificaciones técnicas sobre el descarte, el municipio dispuso un código QR en todas sus piezas de comunicación oficiales para el escaneo directo por parte de la comunidad.