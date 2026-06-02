Comienza la campaña itinerante de recolección de residuos electrónicos: el cronograma de centros de acopio
La convocatoria abarca una amplia gama de dispositivos. En este sentido, se recibirán equipos de informática y comunicación como computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, impresoras, calculadoras y parlantes. Asimismo, la recepción incluye grandes y pequeños electrodomésticos, entre ellos heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aspiradoras, planchas, tostadoras, radios y televisores, además de herramientas eléctricas, accesorios, juguetes y equipamiento deportivo electrónico.
Desde el área organizadora aclararon que no se aceptarán materiales considerados de alta peligrosidad o que requieren otros circuitos de tratamiento, tales como pilas, baterías, tóners de impresión, luminarias, termómetros o cualquier elemento que contenga mercurio.
Los centros de acopio en San Pedro cabecera funcionarán en el horario de 10 a 16 bajo el siguiente cronograma:
Miércoles 3 de junio: Zona Escuela Normal, en Avenida 11 de Septiembre y Güemes.
Miércoles 10 de junio: Zona Escuela Industrial, en Sarmiento y 3 de Febrero.
Miércoles 17 de junio: Plaza Constitución, sobre Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini.
Miércoles 24 de junio: Barrio San Julián, en la intersección de Oliveira Cézar y Humanes.
Por su parte, el esquema destinado a las localidades del partido se desarrollará en los siguientes puntos y horarios:
Martes 30 de junio: Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).
Jueves 2 de julio: Río Tala, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).
Martes 7 de julio: Santa Lucía, frente a la Delegación Municipal (de 10 a 14 horas).
Martes 7 de julio: Pueblo Doyle, frente al Jardín Municipal (de 10 a 14 horas).
Martes 14 de julio: Vuelta de Obligado, en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 15 (de 10 a 12 horas).
Para acceder a la información complementaria y especificaciones técnicas sobre el descarte, el municipio dispuso un código QR en todas sus piezas de comunicación oficiales para el escaneo directo por parte de la comunidad.