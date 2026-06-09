Comienza el cronograma del camión de "Pastas y Lácteos para Todos" en las localidades



El camión del programa "Pastas y Lácteos para Todos" visitará distintas localidades del partido de San Pedro durante esta semana para ofrecer productos alimenticios a precios accesibles, en el marco de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la municipalidad local bajo el programa Alimentos Bonaerenses, informaron fuentes oficiales. El camión del programa "Pastas y Lácteos para Todos" visitará distintas localidades del partido de San Pedro durante esta semana para ofrecer productos alimenticios a precios accesibles, en el marco de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la municipalidad local bajo el programa Alimentos Bonaerenses, informaron fuentes oficiales.

El cronograma de atención comenzará este martes 9 en la localidad de Santa Lucía, donde la unidad móvil permanecerá operativa en el horario de 15:30 a 18:00 frente a la Delegación Municipal.

Las actividades continuarán el miércoles 10 de junio con un recorrido por tres puntos del distrito. Durante la mañana, el camión se establecerá inicialmente en Río Tala de 8:00 a 13:30, también frente a las dependencias de la Delegación Municipal. De forma simultánea, otra instancia de atención se llevará a cabo en Gobernador Castro de 8:30 a 13:00 en el sector frente a la plaza principal, mientras que por la tarde el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, atendiendo de 14:00 a 15:30 en la Plaza Santiago Moreira.

Finalmente, el programa completará su agenda semanal el próximo sábado 13 de junio en la ciudad cabecera de San Pedro. Los vecinos podrán acercarse a la Plaza Constitución en el horario extendido de 8:00 a 15:00 para acceder a la oferta de pastas frescas y productos lácteos.