Un joven de 13 años hirió con un arma blanca a un vecino

  Un menor de 13 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras agredir y lesionar con un arma blanca a un vecino mayor de edad. El hecho se produjo en la intersección de las calles Del Pardo y Gomila, lugar al que acudió el personal de la Estación de Policía Comunal tras recibir un alerta emitido por el Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta de un conflicto vecinal en la vía pública. Al arribar al sitio, los uniformados procedieron a la captura del adolescente y al secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.

Comienza el cronograma del camión de "Pastas y Lácteos para Todos" en las localidades

 

El camión del programa "Pastas y Lácteos para Todos" visitará distintas localidades del partido de San Pedro durante esta semana para ofrecer productos alimenticios a precios accesibles, en el marco de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la municipalidad local bajo el programa Alimentos Bonaerenses, informaron fuentes oficiales.

El cronograma de atención comenzará este martes 9 en la localidad de Santa Lucía, donde la unidad móvil permanecerá operativa en el horario de 15:30 a 18:00 frente a la Delegación Municipal.

Las actividades continuarán el miércoles 10 de junio con un recorrido por tres puntos del distrito. Durante la mañana, el camión se establecerá inicialmente en Río Tala de 8:00 a 13:30, también frente a las dependencias de la Delegación Municipal. De forma simultánea, otra instancia de atención se llevará a cabo en Gobernador Castro de 8:30 a 13:00 en el sector frente a la plaza principal, mientras que por la tarde el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, atendiendo de 14:00 a 15:30 en la Plaza Santiago Moreira.

Finalmente, el programa completará su agenda semanal el próximo sábado 13 de junio en la ciudad cabecera de San Pedro. Los vecinos podrán acercarse a la Plaza Constitución en el horario extendido de 8:00 a 15:00 para acceder a la oferta de pastas frescas y productos lácteos.