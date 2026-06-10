Comenzaron los cortes de energía por tareas de mantenimiento y poda

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro lleva adelante la segunda jornada de la Campaña de Recolección de Residuos Eléctricos y Electrónicos, una iniciativa que busca mitigar el impacto ambiental de los componentes tecnológicos en desuso y evitar que terminen en el basural a cielo abierto de la localidad junto a los desechos domiciliarios. Las actividades de recepción se concentran hoy hasta las 16.00 en la intersección de las calles Sarmiento y 3 de Febrero, en la zona de la Escuela Industrial. La propuesta forma parte de un programa continuo de gestión de residuos especiales que el municipio desarrolla en el distrito, el cual ya registró respuestas favorables por parte de la comunidad en convocatorias anteriores mediante la entrega de electrodomésticos, equipos de computación y dispositivos de telefonía celular.
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COOPSER lleva adelante cortes programados de luz en distintas zonas de la ciudad y el distrito debido a tareas de mejoras en la infraestructura y prevención.
El primer corte se realizará en el horario de 8:00 a 9:30, motivado por tareas de poda sobre la red de baja tensión. Esta medida afectará a los usuarios ubicados en la calle Almafuerte del 900 al 1200, 3 de Febrero del 300 al 450, y Honorio Pueyrredón del 300 al 400.
Posteriormente, entre las 11:30 y las 12:30, se interrumpirá el suministro por trabajos de mantenimiento en la red de media tensión. En este caso, la zona afectada comprenderá el sector que va desde el kilómetro 177 al 182 de la Ruta Nacional 9, el acceso a la localidad de Castro y Colonia Velaz.
Fuentes de la compañía solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y recordaron que las tareas se suspenderán en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.
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