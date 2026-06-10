Comenzaron los cortes de energía por tareas de mantenimiento y poda

COOPSER lleva adelante cortes programados de luz en distintas zonas de la ciudad y el distrito debido a tareas de mejoras en la infraestructura y prevención.

El primer corte se realizará en el horario de 8:00 a 9:30, motivado por tareas de poda sobre la red de baja tensión. Esta medida afectará a los usuarios ubicados en la calle Almafuerte del 900 al 1200, 3 de Febrero del 300 al 450, y Honorio Pueyrredón del 300 al 400.

Posteriormente, entre las 11:30 y las 12:30, se interrumpirá el suministro por trabajos de mantenimiento en la red de media tensión. En este caso, la zona afectada comprenderá el sector que va desde el kilómetro 177 al 182 de la Ruta Nacional 9, el acceso a la localidad de Castro y Colonia Velaz.

Fuentes de la compañía solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y recordaron que las tareas se suspenderán en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.