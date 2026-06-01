Cierran preventivamente el puente peatonal por daños en su estructura y personal municipal iniciará las reparaciones

El Municipio informó que el puente peatonal del boulevard permanecerá cerrado al público de manera preventiva durante los próximos días, debido a la detección de daños estructurales en su base.

La medida fue dispuesta por las autoridades locales luego de constatar el deterioro en los cimientos de la estructura, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según se detalló, las tareas de reparación estarán a cargo del personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, quienes comenzarán con las labores técnicas pertinentes a la brevedad.

Desde la comuna solicitaron a los vecinos y transeúntes no utilizar la pasarela bajo ninguna circunstancia hasta que los trabajos finalicen y el paso sea formalmente rehabilitado. Se espera que en el transcurso de la semana se brinden nuevas precisiones sobre el avance de las obras y la fecha estimativa de reapertura.