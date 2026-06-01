San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería y avanza en gestiones para impulsar el turismo social y sindical

 San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional. La apertura institucional del evento contó con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, profesor Luciano Arias, y la Directora de Turismo, licenciada Marcela Cuñer, quienes encabezaron el inicio de las jornadas de debate técnico y empresarial destinadas a fortalecer el posicionamiento del destino.

Cierran preventivamente el puente peatonal por daños en su estructura y personal municipal iniciará las reparaciones

 


El Municipio informó que el puente peatonal del boulevard permanecerá cerrado al público de manera preventiva durante los próximos días, debido a la detección de daños estructurales en su base.

La medida fue dispuesta por las autoridades locales luego de constatar el deterioro en los cimientos de la estructura, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según se detalló, las tareas de reparación estarán a cargo del personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, quienes comenzarán con las labores técnicas pertinentes a la brevedad.

Desde la comuna solicitaron a los vecinos y transeúntes no utilizar la pasarela bajo ninguna circunstancia hasta que los trabajos finalicen y el paso sea formalmente rehabilitado. Se espera que en el transcurso de la semana se brinden nuevas precisiones sobre el avance de las obras y la fecha estimativa de reapertura.