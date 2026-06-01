Cierran preventivamente el puente peatonal por daños en su estructura y personal municipal iniciará las reparaciones

San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería y avanza en gestiones para impulsar el turismo social y sindical
San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería y avanza en gestiones para impulsar el turismo social y sindical
San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional. La apertura institucional del evento contó con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, profesor Luciano Arias, y la Directora de Turismo, licenciada Marcela Cuñer, quienes encabezaron el inicio de las jornadas de debate técnico y empresarial destinadas a fortalecer el posicionamiento del destino.