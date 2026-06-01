Intensifican controles viales: retienen vehículos por alcoholemia positiva y secuestran equinos sueltos

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad intensificó las tareas de control y prevención pública durante el último fin de semana, con un saldo que incluyó la retención de vehículos y el secuestro de animales sueltos que representaban un peligro para la seguridad vial en la región.

El titular del área, Armando Caballero, detalló el balance de los procedimientos implementados en distintos puntos estratégicos del distrito, los cuales arrojaron como resultado la incautación de cinco automóviles cuyos conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, lo que derivó en la inmediata remoción de las unidades de la vía pública.

En el marco de los mismos operativos de saturación, el funcionario provincial confirmó el secuestro de seis motocicletas por diversas irregularidades documentales y de seguridad, especificando que dos de estos rodados circulaban con caños de escape deficientes, una infracción que genera ruidos molestos y vulnera las normativas de convivencia urbana vigentes.

Asimismo, Caballero destacó la intervención sobre una problemática recurrente en la periferia y los accesos a la localidad, consistente en la retención de cinco equinos que se encontraban sueltos y sin custodia en la vía pública, una medida que busca evitar accidentes graves y garantizar la libre circulación.