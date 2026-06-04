CICOP ratifica paro de 24 horas para este viernes pero mantendrá actividades de promoción de la salud

La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio. La determinación, surgida de la Asamblea de Afiliados, responde a "la falta de respuestas por parte de las autoridades ante una serie de reclamos que incluyen la aplicación de actualizaciones salariales, el pago de retroactivos y bonificaciones, así como deudas pendientes en materia de recategorizaciones y concursos".

Desde la organización gremial informaron que, a pesar de la retención de tareas, se encuentra garantizado el funcionamiento de las guardias de urgencia y emergencia en los centros asistenciales. De esta manera, el sindicato busca asegurar la atención inmediata de todos aquellos pacientes que atraviesen situaciones críticas, priorizando la seguridad sanitaria de la población mientras se sostiene el plan de lucha por mejores condiciones laborales.

En paralelo al reclamo administrativo, los profesionales reafirmaron su compromiso con la salud pública mediante la continuidad de la Jornada de Atención Primaria de la Salud en el Hospital Dr. Emilio Ruffa. Entre las 9:00 y las 11:00 horas, el personal realizará controles gratuitos de presión arterial, glucemia, peso y talla en el hall del nosocomio, complementando estas acciones con tareas de consejería y promoción de hábitos saludables abiertas a todos los vecinos.