Campaña de recolección de residuos electrónicos: trasladaron el primer cargamento a la Cooperativa Tecnoraee

El municipio de San Pedro concretó el traslado de los primeros cargamentos de residuos eléctricos y electrónicos recolectados en el inicio de la campaña ambiental local. Los materiales fueron derivados a la planta de la Cooperativa Tecnoraee, entidad responsable del procesamiento tras el convenio de colaboración firmado con la administración comunal.

La organización encargada de la recepción posee la certificación oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. A partir de este acuerdo, la cooperativa tendrá a su cargo las tareas de recuperación de componentes aptos para el reciclaje y la disposición final de los elementos descartados, bajo normas de seguridad ambiental.

La iniciativa forma parte de un programa continuo de gestión de residuos especiales que el municipio viene desarrollando en el distrito. En jornadas anteriores, las convocatorias locales registraron una respuesta favorable por parte de los vecinos, quienes acercaron electrodomésticos en desuso, equipos de computación y dispositivos de telefonía celular para evitar que estos desechos de alta carga contaminante terminen en el basural a cielo abierto junto a los residuos domiciliarios.

Desde el área de gestión ambiental recordaron que este tipo de campañas periódicas buscan mitigar el impacto de los metales pesados en el suelo y el agua. Las experiencias previas en la recolección de neumáticos fuera de uso y envases de fitosanitarios sentaron las bases para coordinar este nuevo esquema de descarte tecnológico junto a cooperativas autorizadas por el gobierno bonaerense.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del programa, las autoridades locales confirmaron el cronograma de las próximas etapas de recolección en los diferentes sectores urbanos. El miércoles 10 de junio el punto de recepción se ubicará en la zona de la Escuela Industrial, específicamente en la intersección de Sarmiento y 3 de Febrero. Posteriormente, el miércoles 17 de junio, las actividades se trasladarán a la Plaza Constitución, sobre la calle Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, mientras que el miércoles 24 de junio el operativo se desplegará en el Barrio San Julián, en la esquina de Oliveira Cézar y Humanes.

Por su parte, el esquema destinado a las localidades del partido se desarrollará durante los meses de junio y julio en puntos fijos y horarios determinados. El martes 30 de junio la campaña llegará a Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal en el horario de 10 a 14. Bajo la misma franja horaria, el jueves 2 de julio los vecinos de Río Tala podrán acercar sus residuos frente a su respectiva Delegación Municipal.

El cronograma en las localidades continuará el martes 7 de julio con una doble jornada que se acotará al horario de 10 a 14: en Santa Lucía las tareas se concentrarán frente a la Delegación Municipal, mientras que en Pueblo Doyle la recepción se efectuará frente al Jardín Municipal. Finalmente, el martes 14 de julio el operativo concluirá en Vuelta de Obligado, donde el puesto de recolección funcionará de 10 a 12 en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 15.