Camiones de pastas, lácteos y pescados en plaza Constitución y Mercados Bonaerenses en la costanera

El programa provincial Mercados Bonaerenses mantiene su despliegue territorial en el partido de San Pedro con una propuesta enfocada en facilitar el acceso a productos alimenticios esenciales a precios accesibles para los vecinos de la región.

Durante este sábado, los camiones de Pastas y Lácteos, junto al de Pescados, se encuentran operativos frente a la Plaza Constitución, sobre calle Hipólito Yrigoyen hasta las 15 horas.

En forma simultánea, el resto de los puestos que integran la feria de Mercados Bonaerenses acompaña las tres jornadas de la Feria Municipal de Emprendedores, funcionando el sábado, domingo y lunes a partir de las 10:00 horas.

Cabe señalar que este dispositivo de abastecimiento popular completó durante la semana una recorrida por las distintas localidades del interior del distrito. Las unidades móviles de comercialización ya prestaron atención en Santa Lucía, donde se establecieron frente a la Delegación Municipal, como así también en Río Tala, Gobernador Castro y Pueblo Doyle, donde los vecinos pudieron acceder a las diferentes ofertas en los puntos de encuentro habituales de cada comunidad.