Caballos sueltos en la niebla: Tránsito retuvo los animales y recordó las prohibiciones vigentes

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario. Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.
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Seguridad de San Pedro intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de caballos sueltos en la intersección de Crucero General Belgrano e Independencia. El personal municipal logró controlar la situación y retirar los equinos de la calzada sin que se registraran incidentes viales.
A raíz de este hecho, el Municipio de San Pedro recordó a los propietarios que está terminantemente prohibido dejar animales sueltos en la vía pública, debido al grave riesgo que representa tanto para la seguridad de quienes transitan como para el propio bienestar de los animales. En ese sentido, las autoridades locales solicitaron extremar las medidas de cuidado y cumplir de forma estricta con las normativas vigentes para evitar accidentes.
Desde el área de seguridad recordaron a toda la comunidad que, ante la detección de animales sueltos en cualquier sector de la vía pública, deben comunicarse de inmediato con el Centro de Monitoreo a los números 3329 317039 o 437607.
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