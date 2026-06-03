Bomberos solicitan declarar Patrimonio Histórico al histórico Móvil 2 para facilitar su restauración integral

Foto ilustrativa

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro solicitó formalmente el respaldo del Honorable Concejo Deliberante para regularizar la situación dominial del Móvil 2, una emblemática autobomba Ford 600 del año 1959, con el objetivo de posibilitar su restauración integral en un taller del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La petición, dirigida al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, busca que la unidad sea declarada Patrimonio Histórico de la ciudad y se le otorgue un dominio municipal con fines de identificación histórico-cultural. Esta categoría administrativa resulta indispensable para destrabar los requerimientos legales exigidos por las autoridades carcelarias para el ingreso del vehículo a los pabellones de reparación.

Según explicaron los directivos de la institución, el móvil llegó al cuartel en 1959 directamente desde el Gobierno Nacional como un chasis y cabina desprovistos de documentación registral formal, una práctica habitual para las unidades de emergencia de la época. Posteriormente, la estructura fue carrozada por la firma Salguero S.A. para comenzar un periodo de servicio operativo que se extendió por más de sesenta años.

La unidad, que cuenta con seguro de cobertura civil mediante la verificación de sus números de motor y de chasis, se encuentra fuera de servicio desde hace tres años debido al desgaste mecánico propio del paso del tiempo. A lo largo de su historia, además de intervenir en siniestros locales, el rodado formó parte de desfiles institucionales y de acontecimientos de alta relevancia social para la comunidad, entre los que destaca el cortejo fúnebre del reconocido piloto automovilístico Osvaldo Morresi.

La reconstrucción de los antecedentes patrimoniales de la autobomba se encuentra afectada por un incendio ocurrido en el cuartel hace más de cuatro décadas, siniestro en el cual se destruyeron los tres primeros libros de actas originales donde constaba el ingreso del camión al inventario de la asociación.

Ante la imposibilidad presupuestaria de afrontar los costos que demanda una reparación completa de chapa, pintura, electricidad, frenos y mecánica, la comisión directiva gestionó una plaza en los talleres del Servicio Penitenciario de la ciudad de Mercedes. Bajo esta modalidad, la mano de obra se realizará sin cargo para los bomberos, quienes solo deberán proveer los repuestos e insumos necesarios para la puesta a punto del histórico vehículo de colección.