Basquet: Náutico U15 llegó a la Fase 3 del Provincial

El equipo de Cadetes U15 del Club Náutico San Pedro accedió a la Fase 3 de la Liga Provincial de Clubes de básquetbol, tras derrotar en en los dos partidos disputados este fin de semana a Independiente de Zárate.

De tal forma, el equipo conducido po Augusto Carugatti sigue firme su camino en la Región Norte de la máxima competencia organizada por la Federación de Básquetbol de la provincia de Buenos Aires y alcanzó las semifinales regionales.

El primer encuentro se desarrolló en la noche del sábado en el gimnasio "Pepe" Geoghegan, y terminó con un resultado de 97 a 60. Ignacio Caffaratti sumó 24 puntos, Rafael Marzoratti 20 y Gregorio Insúa 15.

La revancha del domingo por la mañana, en el mismo escenario, concluyó con un contundente 106 a 32. Los máximos anotadores fueron Ignacio Caffaratti con 22 y Felipe Sagrera con 17.

De tal forma, el Celeste llega a la tercera fase de la competencia con un invicto de 14 triunfos.

El próximo fin de semana enfrentará, también con doble fecha en San Pedro, a SOMISA de San Nicolás (líder de la Liga Nicoleña), que ganó sus dos enfrentamientos ante El Linqueño.

En otras llaves siguen en competencia equipos poderosos como Banco Provincia, Bahiense del Norte, Ciclista de Junín, Quilmes y Peñarol de Mar del Plata o Náutico Zárate.