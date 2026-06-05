Avanza la pavimentación en el acceso a la Terminal y gestionan nuevas líneas de colectivos

Comenzó la colocación de hormigón en el sector de acceso de colectivos de la Terminal local, en el marco de las obras de refacción destinadas a reemplazar los tramos de adoquinado que presentaban deterioros.

La intervención forma parte del plan de mejoras implementado desde que el predio fue transferido a la órbita de la administración pública municipal, con el propósito de optimizar la circulación del transporte de larga distancia y de los servicios locales.

Desde el Ejecutivo local señalaron que las tareas buscan reforzar la seguridad operativa y garantizar una mayor durabilidad de la calzada en una zona sujeta a un tránsito pesado permanente. Al respecto, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de los trabajos de infraestructura y vinculó estas reformas con las tratativas que se realizan a nivel provincial para ampliar la conectividad de la región.

En ese sentido, las autoridades informaron que la empresa Vía Rosario completó la incorporación de cinco unidades nuevas y mantiene avanzados los trámites correspondientes para iniciar la prestación del servicio en el distrito. Actualmente, la puesta en marcha de la frecuencia operativa se encuentra a la espera de la resolución de los subsidios por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La incorporación de la nueva prestataria apunta a conformar una alternativa de transporte hacia destinos clave del corredor norte bonaerense, tales como Zárate, Campana, Baradero, Ramallo y San Nicolás. Según explicaron las fuentes oficiales, la demanda responde a la necesidad de los usuarios de contar con opciones más accesibles frente al incremento de los costos de traslado.

Para avanzar en las autorizaciones y en las condiciones financieras del servicio, Salazar mantiene reuniones de trabajo con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Las gestiones se desarrollan de manera conjunta con intendentes de los distritos vecinos y representantes de la firma transportista.

"Confiamos en que el Gobierno de la Provincia va a dar una respuesta. Es una gestión que venimos acompañando y que necesita resolverse para que podamos cumplir con lo que nos corresponde: dar una solución concreta a la gente que hoy enfrenta costos muy altos para trasladarse", sostuvo el jefe comunal sanpedrino respecto al estado de las negociaciones para habilitar la línea.