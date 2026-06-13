Avanza la investigación por un hecho de lesiones graves y abuso de armas en el Bajo Puerto

Una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado cometido en la vecina localidad de Baradero fue recuperada en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal, informaron fuentes policiales. El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban una recorrida de prevención por la avenida España al 100. En ese sector, los uniformados divisaron a un motociclista que circulaba con el rostro oculto, situación que motivó la decisión de interceptarlo para proceder a su correcta identificación.
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Efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) lograron avanzar en el esclarecimiento de un hecho caratulado como lesiones graves y abuso de armas agravado, tras identificar al presunto autor del ataque a través de tareas de investigación y la recolección de testimonios.
A partir de los datos obtenidos, el personal policial certificó el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle San Martín al 3500, en la zona del Bajo Puerto. En el lugar, los uniformados procedieron al secuestro de tres cartuchos calibre 22, un cartucho calibre 36 y una cuchilla marca Encina, elemento que habría sido utilizado durante la comisión del delito investigado.
Al momento del operativo, el imputado no se encontraba en la vivienda y actualmente permanece prófugo, por lo que las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de rastrillaje para efectivizar su captura. Las actuaciones judiciales se encuentran bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local.
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