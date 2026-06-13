Avanza la investigación por un hecho de lesiones graves y abuso de armas en el Bajo Puerto

Efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) lograron avanzar en el esclarecimiento de un hecho caratulado como lesiones graves y abuso de armas agravado, tras identificar al presunto autor del ataque a través de tareas de investigación y la recolección de testimonios.

A partir de los datos obtenidos, el personal policial certificó el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle San Martín al 3500, en la zona del Bajo Puerto. En el lugar, los uniformados procedieron al secuestro de tres cartuchos calibre 22, un cartucho calibre 36 y una cuchilla marca Encina, elemento que habría sido utilizado durante la comisión del delito investigado.

Al momento del operativo, el imputado no se encontraba en la vivienda y actualmente permanece prófugo, por lo que las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de rastrillaje para efectivizar su captura. Las actuaciones judiciales se encuentran bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local.