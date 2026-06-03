Avanza en Diputados bonaerenses la "Ley Ema" para prevenir el acoso escolar con Inteligencia Artificial

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir un proyecto de ley que busca prevenir el acoso y el bullying mediante el uso de herramientas digitales, incluida la Inteligencia Artificial, en el ámbito escolar. La iniciativa, denominada "Ley Ema", surge tras el trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Moreno que se suicidó en 2024 tras la viralización de imágenes íntimas sin su consentimiento por parte de sus compañeros.

La presentación del texto legislativo contó con la participación de la diputada Mayra Mendoza, impulsora de la norma, y Laura Sánchez, madre de la adolescente, junto a organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. El proyecto propone una reforma integral a la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 para garantizar que la formación sobre ciudadanía digital, consentimiento y privacidad sea un derecho fundamental en todas las escuelas del territorio bonaerense.

En su articulado, la propuesta establece la incorporación de contenidos curriculares específicos sobre el uso ético y crítico de la tecnología y la Inteligencia Artificial, abordando nuevas problemáticas como los "deepfakes" y la suplantación de identidad. Asimismo, el proyecto de ley plantea la actualización de las guías escolares para implementar protocolos que aseguren el resguardo de la prueba digital y eviten la revictimización de los estudiantes, sumado a una capacitación obligatoria para todo el personal docente y no docente.

Durante el encuentro en la Legislatura, Mendoza afirmó que la convivencia escolar ya no puede entenderse solo dentro de las cuatro paredes del aula, dado que lo virtual y lo presencial operan como una misma realidad. La legisladora destacó que es urgente brindar herramientas para que el sistema educativo sepa actuar ante la violencia potenciada por la tecnología, protegiendo la vida de los jóvenes.

Por su parte, Laura Sánchez compartió un emotivo testimonio en el que instó a "humanizar lo digital" y a abordar estas violencias con perspectiva de género y derechos humanos. La madre de Ema sostuvo que lleva el nombre de su hija como bandera y expresó su esperanza de que este compromiso se traduzca en políticas públicas concretas para lograr territorios digitales libres de violencia en la provincia.

La jornada legislativa reunió a diputados y senadores provinciales, autoridades escolares y estudiantes, quienes acompañaron el inicio del tratamiento de una norma que busca transformar el dolor de una tragedia en una herramienta de protección colectiva para las infancias y adolescencias en la era digital.