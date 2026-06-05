Avances y desafíos en oncología: la Dra. Alejandra Scocimarro participó del Congreso Mundial en Chicago

La especialista en Oncología, Dra. Alejandra Scocimarro, participó en el Congreso Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), considerado el encuentro científico de referencia en oncología clínica a nivel mundial. El evento se desarrolla cada año en la ciudad de Chicago, donde médicos, investigadores y profesionales de la salud de diversos continentes se reúnen para analizar los avances en prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer. ASCO constituye la principal organización profesional de la especialidad y sus congresos presentan los resultados que marcan el rumbo de la disciplina.

En declaraciones al programa Equipo de Radio, la profesional describió la magnitud de la actividad. "Es el congreso mundial más importante de todas las especialidades. Al estar ahí no se toma dimensión de la situación. Al llegar se ve esa enormidad. Fuimos 50 mil médicos de 160 países en un centro de convenciones que tiene la capacidad de 35 estadios de fútbol", detalló Scocimarro, quien añadió: "Es una gratificación poder ser parte de eso, pero además me siento una privilegiada de estar en ese lugar con la finalidad de ver las cosas nuevas que salieron para ofrecerle a los pacientes".



Presentación de investigaciones y procesos de aprobación

El congreso se extendió durante cinco días con disertaciones simultáneas y un cierre donde se expusieron los resultados más relevantes de las investigaciones actuales. Entre los anuncios destacados se encontraron las alternativas de tratamiento para tumores complejos.

"Lo más relevante es lo que salió para cáncer de páncreas que tuvo una ovación de pie. Se descubrió una molécula para cáncer de páncreas que reduce la posibilidad de muerte en un 60%. Hubo dos investigaciones en pulmón también importantes", precisó la oncóloga.

La aparición de estos datos incide directamente en los tiempos de regulación para su llegada al mercado. Al respecto, la especialista explicó que "cuando sale un dato tan relevante para un tumor que es tan brutal, eso hace que la FDA acelera un poco el proceso de aprobación. Una vez que lo aprueba se comercializa y cada país lo toma o lo deja".

El desarrollo del diagnóstico molecular

Scocimarro, quien se desempeña en el Hospital Cetrángolo —institución especializada en tórax— y realiza investigación en pulmón, remarcó la importancia de la formación médica integral y señaló un cambio en el abordaje de la patología a partir de las características genéticas.

"Lo que quiero que se lleve la gente, que es muy importante en oncología, es que cuando hay un resultado preliminar de la biopsia se espera el nombre y el apellido, ahora se estudia la biología molecular del tumor, con alteraciones genéticas más específicas. Ahora tenemos nombre, apellido e histología del tumor. Todas estas moléculas son específicas para una mutación determinada del tumor", afirmó.

Costos y accesibilidad en el sistema de salud

A pesar de los avances científicos, la aplicación clínica presenta dificultades en lo relativo al acceso económico. Actualmente, el estudio genético del tumor es clave, pero no se aplica a todas las tipologías ni resulta de fácil acceso para la totalidad de los pacientes.

"No son tan accesibles porque no los cubre ninguna obra social o prepaga. Esto tiene un costo, que es alto. En ocasiones cuando somos referentes en alguna patología buscamos la forma de hacerlo más accesible, hablamos con laboratorios y se buscan valores más accesibles", señaló la doctora.

La continuidad del tratamiento tras obtener los diagnósticos también enfrenta limitaciones financieras por el valor de los fármacos. "Después, vos tenés ese resultado y es muy costoso el acceso a la medicación, por eso no es tan fácil. Hay medicamentos que uso para cáncer de pulmón, que los tienen que otorgar prepagas u obras sociales, que cuestan 20 o 30 millones por mes. Y si tenés una obra social pequeña te ponen muchas trabas. Con todo hay que actuar con moderación", advirtió.

Los protocolos de investigación como alternativa

Ante este panorama, la médica recomendó la consulta con profesionales capacitados que orienten en la realización de testeos genéticos y describió el rol de los ensayos clínicos como una vía de acceso a nuevas terapias.

"En Estados Unidos la gente accede a estos medicamentos con protocolos de investigación. La gente tiene que sacarse de la cabeza que los protocolos de investigación es transformarse en conejitos de Indias. Si no fuera por los protocolos de investigación no existirían estos resultados. En realidad es ser un privilegiado acceder a estas investigaciones. Siempre va a ser mejor que una línea de quimioterapia", concluyó Scocimarro.