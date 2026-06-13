Avances en la gestión sostenible de la pesca artesanal junto a la Universidad Nacional de Moreno

Pescadores artesanales de San Pedro participaron de un taller formativo y participativo con el objetivo de compartir experiencias, abordar las principales problemáticas locales del sector y delinear propuestas conjuntas enfocadas en la gestión ambiental sostenible del recurso pesquero en la región.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del club Tiro Federal y se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación y extensión impulsado por la Universidad Nacional de Moreno (UNM). La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la vicedecana de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la mencionada casa de altos estudios, Marcela Álvarez, quien encabezó el despliegue de las dinámicas de trabajo junto a los integrantes de su equipo técnico.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional y técnico mediante la participación del director de Actividades Pesqueras y Acuicultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Antón. El funcionario provincial aportó la mirada estratégica del área para el ordenamiento de la actividad, la sustentabilidad del ecosistema fluvial y el acompañamiento a las comunidades ribereñas bonaerenses.

Por parte de la administración local, estuvo presente el director de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Solá, quien asistió en representación de la Municipalidad de San Pedro para coordinar las agendas de trabajo territoriales entre el municipio, la provincia y el ámbito académico en pos de fortalecer el desarrollo de la pesca artesanal local.