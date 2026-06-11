Atraparon a un tercer implicado en el violento asalto a una familia en un vivero el año pasado

Un nuevo imputado fue detenido en las últimas horas acusado de integrar la banda delictiva que perpetró un violento asalto contra la familia Vlaeminck en el vivero Santa Isabel en junio de 2025, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El procedimiento fue concretado por personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) San Pedro-Baradero, en forma conjunta con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal.

La captura se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Cuartel III (La Tosquera), donde los agentes lograron apresar a Joaquín Alejandro Sotelo. El sospechoso fue señalado por la justicia como presunto partícipe del hecho delictivo ocurrido el 14 de junio del año pasado.

Durante el operativo en La Tosquera, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38 cargado, una mira telescópica, una linterna y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la causa.



El violento asalto y la quema del vehículo

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 21:30 en el predio del vivero Santa Isabel, situado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 168. Según consta en el expediente, cinco delincuentes armados sorprendieron a los integrantes de la familia Vlaeminck, a quienes redujeron, ataron de manos y les cubrieron el rostro.

Los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo, documentación, teléfonos celulares, herramientas, prendas de vestir, calzado y una escopeta calibre 16. Tras el robo, la banda escapó a bordo de un Fiat Palio propiedad de las víctimas, vehículo que días más tarde fue hallado abandonado e incendiado en el partido de Baradero con el fin de borrar rastros.

El avance de la investigación judicial

La causa penal se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, liderada por la fiscal María del Valle Viviani, quien coordinó las tareas de inteligencia junto a la Sub DDI para identificar a los autores del asalto.

En el marco de la misma investigación, el 20 de junio de 2025 se habían desplegado cinco allanamientos simultáneos en San Pedro y zonas aledañas, operativos en los cuales se incautaron armas de fuego, cartuchos, una escopeta calibre 16, indumentaria, herramientas y una motocicleta con pedido de secuestro activo.

Posteriormente, el 21 de noviembre del año pasado, las autoridades lograron la detención de otro de los implicados que permanecía prófugo, identificado como Luciano Damián Ledesma, tras una serie de escuchas telefónicas que permitieron localizarlo en Baradero.

Con la reciente captura de Sotelo, autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, el imputado fue alojado en la sede de la Sub DDI local a la espera de ser trasladado a sede judicial para prestar la correspondiente declaración indagatoria.