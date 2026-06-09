Atraparon in fraganti a un ladrón mientras trepaba a un balcón para robar un inodoro

Un hombre de 38 años fue detenido esta madrugada cuando intentaba cometer un robo bajo la modalidad de escalamiento en una vivienda, informaron fuentes policiales.

Una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local advirtió sobre la presencia de un sospechoso que trepaba hacia el balcón de un inmueble ubicado en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y la calle Lavalle. Con esa información, el personal policial se trasladó de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados aprehendieron en flagrancia al involucrado en momentos en que intentaba sustraer un inodoro de la propiedad, la cual pertenece a una mujer de 66 años.

El imputado fue trasladado a la comisaría local, donde se le notificó el inicio de una causa penal caratulada como tentativa de hurto agravado por escalamiento. El hombre quedó alojados en el sector de calabozos de la dependencia policial, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 11, a cargo de la Dra. Viviana Ramos.