Ateneo sobre obesidad y síndrome metabólico organizado por la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud, convocó a profesionales y equipos del sector a participar del Ateneo "Obesidad y Síndrome Metabólico: dos caras de una misma moneda", una iniciativa orientada a la actualización académica y la formación continua en el ámbito sanitario local.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, a partir de las 08:30 horas, en las instalaciones del subsuelo del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa". La disertación técnica y la coordinación del encuentro de formación estarán a cargo de las doctoras Claudia R. Dotti y María F. Rizzato.

Según explicaron desde la organización, la propuesta pedagógica está destinada de forma específica a los integrantes de los equipos de salud y profesionales interesados en profundizar en herramientas de análisis, diagnóstico temprano y abordaje integral de estas problemáticas crónicas, las cuales presentan una alta incidencia en la salud pública contemporánea.