Ashira: Hubo acuerdo y esta noche se reanudaría la recolección de residuos

Representantes de la empresa de higiene urbana Ashira y el sindicato que nuclea a los recolectores de residuos alcanzaron este mediodía un acuerdo salarial durante una audiencia celebrada en la delegación local del Ministerio de Trabajo, lo que permitirá reanudar el servicio en la ciudad a partir de esta noche si se acreditan los pagos pendientes, informaron fuentes oficiales.

La negociación, que se desarrolló bajo la supervisión de la delegada local de la cartera laboral, Sofía Rotundo, destrabó un conflicto que mantenía paralizada la recolección de basura desde el pasado fin de semana, provocando acumulación de desechos en la vía pública. Las partes acordaron el depósito inmediato de los sueldos adeudados luego de que el Municipio realizara un nuevo desembolso financiero en favor de la prestataria.

Horas antes del encuentro ministerial, el secretario de Economía y Hacienda de San Pedro, Roberto Borgo, había detallado en el programa Equipo de Radio el esfuerzo presupuestario realizado por la administración local y las exigencias de la firma. "El Municipio pagó lunes y martes utilizando algunos fondos que tenía, 100 millones de pesos. Cuando llegamos el martes a la empresa, manifestaron que había imposibilidad y dijeron que pagaban el 50% de los salarios, los trabajadores rechazaron esa situación y nos comprometimos a realizar una reunión con el Intendente con directivos de la empresa. Se había planificado para el martes de la semana que viene, la empresa pidió que fuera inmediata y ayer por la tarde el Intendente se reunió con ellos, y solicitaron un imiporte mínimo de cobranza mensual, a lo que accedió el Municipio. Esto implica que con ese monto mensual la empresa puede absorber el salario y cuestiones operativas. Esa solicitud está aceptada desde julio, pero ahora es imposible porque ya hicimos el esfuerzo al que llegábamos. Hoy hay una nueva audiencia con la empresa", explicó el funcionario.

Asimismo, el titular de la cartera económica remarcó las responsabilidades legales vigentes y los pasos administrativos que se otorgarán para dar previsibilidad al vínculo contractual con la concesionaria. "La obligación de pagarles a los empleados es de la empresa, no del Municipio. Ayer el Municipio accedió y entiende la situación, pero el Municipio ya ha consolidado deuda y estamos intentando firmar un convenio de pago que le de garantías a la empresa. Vamos a generar el convenio y hacer lo que establece la Ley Orgánica que es la convalidación a través del Concejo Deliberante, por cuestiones legales y es hasta ahora lo que tuvimos de acceso a los requerimientos de la empresa. Entendemos la situación de urgencia, se conversó con los directivos de la empresa. El Ministerio actúa por un requerimiento de los empleados", concluyó Borgo.

A partir del acta firmada en la sede laboral, la prestataria asumió el compromiso de normalizar las prestaciones de manera inmediata. De este modo, una vez que los fondos impacten en las cuentas bancarias de los operarios, el esquema de recolección volverá a implementarse en los horarios y recorridos habituales de cada barrio.