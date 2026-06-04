Aprehendieron a una joven por violar una restricción perimetral pero la liberaron al constatar que no estaba notificada

Un llamado al servicio de emergencias 911 derivó en la aprehensión de una joven de 24 años, luego de que fuera denunciada por ingresar a la vivienda de su hermana a pesar de una supuesta restricción de acercamiento.

El operativo fue ejecutado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) en un domicilio ubicado en la calle Sargento Selada al 2400. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron al traslado de la mujer bajo la sospecha de una infracción a las medidas cautelares vigentes en el marco de un conflicto familiar.

Sin embargo, una vez en la sede policial, los uniformados constataron a través de los registros legales que la joven no había sido notificada de manera formal sobre la vigencia de dicha prohibición de acercamiento.

Ante esta situación, las autoridades policiales procedieron a notificar formalmente a la implicada sobre el alcance de la restricción en el mismo asiento administrativo. Al no configurarse el delito de desobediencia por la falta de notificación previa, la mujer recuperó de forma inmediata su libertad.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor para regularizar la situación procesal de las partes involucradas.