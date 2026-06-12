Aprehendieron a un hombre de 37 años tras agredir a su vecino y dañar un vehículo

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de hoy tras protagonizar un violento conflicto vecinal en la zona urbana de San Pedro, donde agredió físicamente a un residente de la cuadra, profirió amenazas y causó destrozos en la vía pública, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la calle Humanes al 2000. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó al personal de la Estación de Policía Comunal sobre un fuerte altercado en el lugar. Al arribar las fuerzas de seguridad, constataron que el imputado había atacado físicamente a su vecino, provocándole lesiones de carácter leve, además de haber provocado daños materiales en un vehículo que se encontraba estacionado en la calle.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la inmediata reducción y aprehensión del agresor, quien fue trasladado a la sede policial correspondiente. El hombre permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia.

La causa judicial fue caratulada inicialmente bajo los delitos de amenazas, lesiones leves y daño. Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local, que determinará las medidas procesales a seguir en las próximas horas.