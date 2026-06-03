"Mientras crecen los discursos de odio, intentan negar la violencia de género"

Una multitud se movilizó este miércoles por las calles de San Pedro en el marco de una nueva jornada de lucha nacional al cumplirse el undécimo aniversario del movimiento Ni Una Menos. La convocatoria tuvo su punto de inicio en la Plaza Belgrano, donde diversas organizaciones sociales, colectivos feministas y vecinos se concentraron para manifestar sus adhesiones antes de dar comienzo a la marcha que recorrió las principales arterias céntricas de la ciudad. La columna de manifestantes se dirigió hacia la sede de la Fiscalía, ubicada en la calle Belgrano al 900, donde la jornada culminó con la lectura de un documento conjunto que reflejó las demandas actuales del movimiento. "A 11 años del histórico 3 de junio el grito de Ni una menos sigue atravesando las calles de Argentina y toda América Latina. Nació como una respuesta colectiva frente a los femicidios, la violencia machista y la indiferencia estatal y se transformó en una herramienta de organización institucional, construcción...

Anuncian corte de energía programado para este jueves por tareas de mantenimiento en la zona urbana

 


Este jueves 4 de junio se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad debido a la realización de tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión. 

Según se informó, la interrupción del servicio está prevista para el horario de 8:00 a 9:30 y afectará a los vecinos residentes en la zona de calle Manuel Belgrano del 1900 al 2200, Frers del 2700 al 2900, y las calles 58 y 60, ambas en el tramo comprendido entre el 1900 y el 2200.

Desde el sector técnico aclararon que estas labores son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la red y prevenir inconvenientes futuros en la prestación del servicio. Asimismo, se advirtió que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de las maniobras, los trabajos serán suspendidos y reprogramados para una nueva fecha que será comunicada oportunamente. Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias durante el lapso que dure la intervención.