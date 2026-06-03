Anuncian corte de energía programado para este jueves por tareas de mantenimiento en la zona urbana

Este jueves 4 de junio se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad debido a la realización de tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión.

Según se informó, la interrupción del servicio está prevista para el horario de 8:00 a 9:30 y afectará a los vecinos residentes en la zona de calle Manuel Belgrano del 1900 al 2200, Frers del 2700 al 2900, y las calles 58 y 60, ambas en el tramo comprendido entre el 1900 y el 2200.

Desde el sector técnico aclararon que estas labores son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la red y prevenir inconvenientes futuros en la prestación del servicio. Asimismo, se advirtió que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de las maniobras, los trabajos serán suspendidos y reprogramados para una nueva fecha que será comunicada oportunamente. Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias durante el lapso que dure la intervención.