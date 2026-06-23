Última etapa de recolección de residuos electrónicos en San Pedro antes de trasladarse a las localidades

En el marco de las políticas de sustentabilidad urbana y economía circular, la Dirección de Ambiente de San Pedro llevará a cabo la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana de la ciudad, antes de descentralizar las tareas operativas y trasladar el cronograma de recolección hacia las diferentes localidades del partido. El dispositivo de recepción domiciliaria se desplegará este miércoles en el barrio San Javier entre las 10:00 y las 16:00 horas, estableciéndose como punto de encuentro la intersección de las calles Oliveira Cezar y Humanes.

Analía Corvino asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Agrarios


La diputada provincial sampedrina por La Libertad Avanza, Analía Corvino, puso en marcha este martes la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La legisladora presidirá este cuerpo de trabajo durante el período legislativo en curso y también durante el bienio 2027-2028.

Tras el primer encuentro formal, Corvino manifestó que es un honor haber sido elegida para el cargo y aseguró que asume la función con el compromiso de trabajar prioritariamente en iniciativas que aporten previsibilidad y alivien la presión sobre el sector agropecuario, al cual calificó como el motor de la economía de la provincia.


La actividad legislativa de la representante de San Pedro continuará este miércoles con el inicio de actividades de la Comisión de Comercio Exterior, espacio que Corvino integrará en condición de vocal.