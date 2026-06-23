Analía Corvino asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Agrarios

La diputada provincial sampedrina por La Libertad Avanza, Analía Corvino, puso en marcha este martes la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La legisladora presidirá este cuerpo de trabajo durante el período legislativo en curso y también durante el bienio 2027-2028.

Tras el primer encuentro formal, Corvino manifestó que es un honor haber sido elegida para el cargo y aseguró que asume la función con el compromiso de trabajar prioritariamente en iniciativas que aporten previsibilidad y alivien la presión sobre el sector agropecuario, al cual calificó como el motor de la economía de la provincia.

La actividad legislativa de la representante de San Pedro continuará este miércoles con el inicio de actividades de la Comisión de Comercio Exterior, espacio que Corvino integrará en condición de vocal.