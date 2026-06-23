Analía Corvino asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Agrarios

Última etapa de recolección de residuos electrónicos en San Pedro antes de trasladarse a las localidades
Última etapa de recolección de residuos electrónicos en San Pedro antes de trasladarse a las localidades
En el marco de las políticas de sustentabilidad urbana y economía circular, la Dirección de Ambiente de San Pedro llevará a cabo la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana de la ciudad, antes de descentralizar las tareas operativas y trasladar el cronograma de recolección hacia las diferentes localidades del partido. El dispositivo de recepción domiciliaria se desplegará este miércoles en el barrio San Javier entre las 10:00 y las 16:00 horas, estableciéndose como punto de encuentro la intersección de las calles Oliveira Cezar y Humanes.