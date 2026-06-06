Alumnos de la Escuela Primaria N° 46 visitaron el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante

Un contingente de 90 alumnos y alumnas de cuarto año del turno tarde de la Escuela Primaria N° 46 visitó las instalaciones del Palacio Municipal y del Concejo Deliberante, en el marco de una actividad pedagógica destinada a conocer el funcionamiento institucional del partido.

Durante el encuentro, los estudiantes mantuvieron una mesa de diálogo con el intendente Cecilio Salazar; el presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar; el director de Educación, Alan Ocampo; y las concejalas Paola Basso y Melina Panatteri. El eje de la conversación institucional se centró en la estructura y responsabilidades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a nivel local, así como en el rol que ejercen la Constitución Nacional, las leyes y las ordenanzas vigentes en la organización social.

Además de los conceptos vinculados a la educación cívica, la jornada incluyó un espacio normativo y participativo donde los propios alumnos plantearon diversas inquietudes relacionadas con la preservación del entorno local.

Entre los principales temas abordados se destacaron las políticas de separación de residuos en origen y los procesos de reciclado que se promueven en el distrito. Asimismo, tanto los funcionarios como los estudiantes debatieron sobre las responsabilidades individuales y colectivas que competen a la ciudadanía y al Estado en lo que respecta al cuidado del medio ambiente.

Como cierre de la actividad, la delegación escolar realizó un recorrido guiado por las principales dependencias del gobierno local, que incluyó el despacho del Intendente, el recinto de sesiones del Concejo Deliberante y los jardines del edificio municipal.