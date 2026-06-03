Allanamientos y secuestro de un celular por la amenaza contra la Secundaria 4

Una investigación por amenazas e intimidación pública contra un establecimiento educativo local derivó en las últimas horas en dos allanamientos simultáneos y la notificación judicial de un menor de edad.

El procedimiento fue coordinado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO), en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital. También participaron efectivos de la Policía Judicial y autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.

Los uniformados ejecutaron dos órdenes de registro domiciliario en la ciudad. El resultado principal se obtuvo en una vivienda ubicada en la calle 3 de Febrero al 3000, donde el personal policial logró el secuestro de un teléfono celular que presuntamente fue utilizado para canalizar el hecho delictivo.

En el lugar se identificó a un joven varón que tenía el dispositivo en su poder. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se le notificó la formación de la causa bajo la carátula de amenazas e intimidación pública. Tras cumplir con los recaudos legales, el imputado se retiró de la sede policial en compañía de su progenitor.

Fuentes policiales confirmaron que la causa se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 11 de mayo por los directivos de la Escuela Secundaria 4, luego de recibir una amenaza de bomba que alteró el normal desarrollo de las actividades escolares.