Un joven fue detenido tras violar una perimetral e ingresar a la casa de su hermana para amenazarla

  Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas tras irrumpir de forma violenta en la vivienda de su hermana, donde la amenazó verbalmente quebrantando una restricción de acercamiento judicial en vigencia. El hecho se produjo en un domicilio ubicado en la calle Fray del Pozo al 2100. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras recibir una alerta del Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un conflicto familiar en la intersección de Fray del Pozo y Bozzano.

Allanamientos y secuestro de un celular por la amenaza contra la Secundaria 4


Una investigación por amenazas e intimidación pública contra un establecimiento educativo local derivó en las últimas horas en dos allanamientos simultáneos y la notificación judicial de un menor de edad.

El procedimiento fue coordinado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO), en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital. También participaron efectivos de la Policía Judicial y autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.

Los uniformados ejecutaron dos órdenes de registro domiciliario en la ciudad. El resultado principal se obtuvo en una vivienda ubicada en la calle 3 de Febrero al 3000, donde el personal policial logró el secuestro de un teléfono celular que presuntamente fue utilizado para canalizar el hecho delictivo.

En el lugar se identificó a un joven varón que tenía el dispositivo en su poder. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se le notificó la formación de la causa bajo la carátula de amenazas e intimidación pública. Tras cumplir con los recaudos legales, el imputado se retiró de la sede policial en compañía de su progenitor.

Fuentes policiales confirmaron que la causa se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 11 de mayo por los directivos de la Escuela Secundaria 4, luego de recibir una amenaza de bomba que alteró el normal desarrollo de las actividades escolares.