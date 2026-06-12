Allanamiento y tres detenidos tras múltiples operativos por robo agravado

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario. Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.
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En el marco de una investigación penal en curso, personal de la Estación de Policía Comunal, en un trabajo conjunto con el Gabinete Criminológico, efectivizó ayer por la tarde órdenes de allanamiento en dos domicilios de nuestra ciudad. Los operativos policiales arrojaron resultados positivos para la causa tras lograr el secuestro de diversos elementos de interés que robustecen la hipótesis de la investigación.
Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad se procedió además a la aprehensión de los tres presuntos autores del hecho, tratándose de tres hombres de 23, 29 y 30 años de edad. Los acusados fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial, donde permanecen alojados en el sector de calabozos.
La causa judicial contra los imputados fue caratulada bajo los cargos de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda, y por escalamiento. Los tres detenidos se encuentran actualmente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local, que determinará los próximos pasos procesales.
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