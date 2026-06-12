Allanamiento y tres detenidos tras múltiples operativos por robo agravado

En el marco de una investigación penal en curso, personal de la Estación de Policía Comunal, en un trabajo conjunto con el Gabinete Criminológico, efectivizó ayer por la tarde órdenes de allanamiento en dos domicilios de nuestra ciudad. Los operativos policiales arrojaron resultados positivos para la causa tras lograr el secuestro de diversos elementos de interés que robustecen la hipótesis de la investigación.

Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad se procedió además a la aprehensión de los tres presuntos autores del hecho, tratándose de tres hombres de 23, 29 y 30 años de edad. Los acusados fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial, donde permanecen alojados en el sector de calabozos.

La causa judicial contra los imputados fue caratulada bajo los cargos de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda, y por escalamiento. Los tres detenidos se encuentran actualmente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local, que determinará los próximos pasos procesales.