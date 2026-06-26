Allanamiento de la Policía Federal y secuestro de elementos clave en una causa por estafa

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron un domicilio en San Nicolás y notificaron a un hombre en el marco de una causa penal en la que se investiga una estafa, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El operativo fue llevado a cabo por el personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Nicolás, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA.

La causa se inició a partir de una denuncia por una maniobra por estafa, lo que derivó en el despliegue de tareas de inteligencia y análisis criminal por parte de los investigadores especializados.

A través de vigilancias discretas y seguimientos, los uniformados lograron identificar la vivienda de uno de los sospechosos implicados en el hecho, bajo las directivas de la sede fiscal descentralizada interviniente.

Durante el registro del inmueble, los policías federales notificaron de la sustanciación del expediente a un hombre investigado en la causa y procedieron al secuestro de teléfonos celulares, tarjetas prepagas de la firma Mercado Pago y tarjetas SIM para dispositivos móviles, todos elementos considerados de vital interés para el avance de la pesquisa.

La totalidad del material probatorio incautado quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes ordenaron profundizar la investigación para determinar el alcance total de la maniobra delictiva.