Campaña de recolección de residuos electrónicos: trasladaron el primer cargamento a la Cooperativa Tecnoraee

El municipio de San Pedro concretó el traslado de los primeros cargamentos de residuos eléctricos y electrónicos recolectados en el inicio de la campaña ambiental local. Los materiales fueron derivados a la planta de la Cooperativa Tecnoraee, entidad responsable del procesamiento tras el convenio de colaboración firmado con la administración comunal. La organización encargada de la recepción posee la certificación oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. A partir de este acuerdo, la cooperativa tendrá a su cargo las tareas de recuperación de componentes aptos para el reciclaje y la disposición final de los elementos descartados, bajo normas de seguridad ambiental.

Advertencia ante la intensa niebla que afecta la región


La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro realizó una advertencia ante los bancos de niebla que afectan gran parte de la región. 

"Hicimos un recorrido por las rutas 191 y 1001 y no se ve nada, está todo cerrado" indicó Armando Caballero, director del área. 

"Pedimos a los conductores que tengan mucha precaución, esto empezó alrededor de las 7.30 con más intensidad" agregó el funcionario. 

"Si pueden evitar salir por un rato, es lo mejor" dijo Caballero. 

El titular del área de Tránsito confirmó, además, que a su regreso a la ciudad, se encontraron con caballos sueltos en la esquina del Hospital. 