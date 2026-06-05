Advertencia ante la intensa niebla que afecta la región

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro realizó una advertencia ante los bancos de niebla que afectan gran parte de la región.

"Hicimos un recorrido por las rutas 191 y 1001 y no se ve nada, está todo cerrado" indicó Armando Caballero, director del área.

"Pedimos a los conductores que tengan mucha precaución, esto empezó alrededor de las 7.30 con más intensidad" agregó el funcionario.

"Si pueden evitar salir por un rato, es lo mejor" dijo Caballero.

El titular del área de Tránsito confirmó, además, que a su regreso a la ciudad, se encontraron con caballos sueltos en la esquina del Hospital.



