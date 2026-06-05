Advertencia ante la intensa niebla que afecta la región

Campaña de recolección de residuos electrónicos: trasladaron el primer cargamento a la Cooperativa Tecnoraee
Campaña de recolección de residuos electrónicos: trasladaron el primer cargamento a la Cooperativa Tecnoraee
El municipio de San Pedro concretó el traslado de los primeros cargamentos de residuos eléctricos y electrónicos recolectados en el inicio de la campaña ambiental local. Los materiales fueron derivados a la planta de la Cooperativa Tecnoraee, entidad responsable del procesamiento tras el convenio de colaboración firmado con la administración comunal. La organización encargada de la recepción posee la certificación oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. A partir de este acuerdo, la cooperativa tendrá a su cargo las tareas de recuperación de componentes aptos para el reciclaje y la disposición final de los elementos descartados, bajo normas de seguridad ambiental.