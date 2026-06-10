Abuso de armas y narcomenudeo: un allanamiento por conflicto vecinal terminó con un detenido y el secuestro de medio kilo de marihuana

Un violento conflicto vecinal derivó ayer en el despliegue de múltiples allanamientos simultáneos por abuso de armas agravado, operativos que culminaron con la aprehensión de un joven y el secuestro de medio kilo de marihuana en la calle Cruz Roja al 1600.

Las actuaciones del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de la Estación de Policía de Seguridad Comunal se iniciaron a partir de una serie de denuncias cruzadas por disputas en ese sector de la ciudad. Tras las tareas investigativas y la certificación de los domicilios de los involucrados en el hecho, los efectivos policiales solicitaron las respectivas órdenes de registro a las autoridades judiciales.

Los operativos se concretaron en forma conjunta entre el personal del GTO, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la Policía Comunal. El primer objetivo del despliegue se centró en la vivienda del sospechoso de 26 años, procedimiento que arrojó resultado positivo tras hallar en el inmueble un trozo compacto de marihuana con un pesaje total de 500 gramos, lo que motivó la inmediata aprehensión del morador por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

En tanto, el segundo allanamiento se ejecutó en una propiedad colindante de la misma cuadra, habitada por un hombre de 38 años implicado en la causa de origen por el abuso de armas, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de elementos de peligrosidad.

Disposición judicial mediante, la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 avaló el accionar policial, ordenó la notificación de la formación de la causa por la tenencia del estupefaciente y dispuso la posterior libertad del imputado conforme a los plazos legales vigentes.