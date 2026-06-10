Abre la inscripción para el Curso Integral de Preparto del Hospital Privado SADIV

El Hospital Privado SADIV anunció la apertura de la inscripción para una nueva edición de su Curso Integral de Preparto, una propuesta presencial diseñada para brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas a futuras madres y familias durante el embarazo, el nacimiento y los primeros cuidados del recién nacido.

La capacitación constará de tres encuentros consecutivos que se desarrollarán en el auditorio de la institución médica, siempre a partir de las 10.00. El cronograma de disertaciones comenzará el próximo sábado 20 de junio bajo la coordinación de la ginecóloga y obstetra Antonella Triay, continuará el 27 de junio con la participación de su colega Ana Vargas, y concluirá el 4 de julio a cargo de la pediatra y puericultora Romina Baquin.

Durante las diferentes jornadas, las especialistas abordarán temáticas centrales vinculadas al proceso gestacional, los mecanismos del trabajo de parto, los lineamientos del parto respetado, el puerperio, la lactancia materna y las necesidades iniciales del lactante.

Desde la organización informaron que las participantes podrán asistir acompañadas por una persona de su elección. Debido a que los cupos para las jornadas son limitados, los interesados deberán registrarse previamente a través de un formulario digital, en tanto que las vías de comunicación para consultas generales se centralizarán mediante la línea de WhatsApp 3329 602312.