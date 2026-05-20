Vuelco de un camión con pollos en el acceso a Santa Lucía dejó un herido leve

Un camión cargado con pollos vivos volcó ayer por la tarde en la intersección de la ruta provincial 191 y el acceso a la localidad de Santa Lucía, en el partido de San Pedro, provocando un importante despliegue policial y de asistencia en la zona. Según informaron fuentes policiales, el chofer del vehículo sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró cuando, por razones que aún se intentan establecer, un camión Iveco de color blanco despistó y perdió el control, lo que derivó en el vuelco del rodado sobre la calzada. Ante el alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, el personal del Destacamento de Santa Lucía se trasladó de inmediato al lugar para asistir al conductor y ordenar el tránsito en el sector.

La víctima, un hombre de 31 años que guiaba el transporte de carga, fue asistida por los servicios de salud locales. Los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve que no revisten complicaciones para su salud. Por su parte, la carga de aves vivas que transportaba el camión quedó tendida en el sector del siniestro vial, lo que requirió tareas adicionales para asegurar el perímetro.

El caso quedó caratulado preventivamente como "Averiguación de ilícito", con intervención de la fiscalía en turno de la jurisdicción, que dispuso las pericias de rigor para determinar las causas exactas que originaron el accidente.