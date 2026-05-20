Secuestran una motocicleta sin patente y sin documentación en un control en Río Tala

Una motocicleta fue secuestrada en la localidad de Río Tala tras un operativo de control vehicular en el que se detectó que el conductor circulaba sin la documentación obligatoria y sin la chapa patente correspondiente. El procedimiento fue llevado adelante por el personal policial de la dotación local.

El operativo tuvo lugar en la intersección de la ruta provincial 1001 y la ex ruta nacional 9. En ese sector, los efectivos interceptaron una motocicleta marca Guerrero de color negro que transitaba sin dominio colocado. Al momento de requerir la identificación del conductor, se constató que se trataba de un joven de 20 años.

Durante la fiscalización, el motociclista no pudo acreditar la propiedad del rodado ni presentó ninguna de las credenciales obligatorias exigidas por la ley para la libre circulación de vehículos. Ante esta infracción a las normas de tránsito, las autoridades policiales procedieron al secuestro preventivo del vehículo .

Las actuaciones correspondientes y el rodado incautado fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas local, el organismo encargado de determinar las sanciones e infracciones pertinentes al caso.