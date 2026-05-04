Grave accidente en pleno centro: una mujer con fracturas

  Una mujer de 47 años resultó con heridas de gravedad tras un fuerte siniestro vial ocurrido en la intersección de Mitre y San Martín . El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta marca Guerrero y un automóvil marca Fiat. El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el impacto en dicha esquina. Al arribar al lugar, el personal policial constató que ambos rodados eran conducidos por mujeres de la misma edad.

Una mujer sufrió heridas graves tras una colisión entre una moto y un auto


Una mujer sufrió heridas de gravedad tras un fuerte choque entre una moto y un automóvil en la intersección de las calles 11 de Septiembre y Alvarado. El siniestro vial motivó el despliegue de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad locales.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta marca Suzuki impactó contra un automóvil marca Chevrolet.

En el rodado menor circulaban dos mujeres, una de ellas de 27 años, mientras que el automóvil era conducido por un hombre de 55 años. Debido a la fuerza del impacto, ambas ocupantes de la motocicleta debieron ser asistidas de urgencia por una ambulancia del servicio 107 y trasladadas al nosocomio local para una evaluación médica exhaustiva.

Fuentes sanitarias confirmaron que una de las jóvenes presentó escoriaciones y lesiones de carácter leve. Sin embargo, su acompañante sufrió una fractura de fémur, lesión que fue caratulada legalmente como grave. Por su parte, el conductor del Chevrolet resultó ileso.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, la cual dispuso el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula de lesiones culposas. Como parte del protocolo judicial, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos para realizar las pericias mecánicas correspondientes que permitan determinar las responsabilidades del siniestro.