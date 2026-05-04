Una mujer sufrió heridas graves tras una colisión entre una moto y un auto

tras un fuerteen la intersección de las calles. El siniestro vial motivó el despliegue de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad locales.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta marca Suzuki impactó contra un automóvil marca Chevrolet.

En el rodado menor circulaban dos mujeres, una de ellas de 27 años, mientras que el automóvil era conducido por un hombre de 55 años. Debido a la fuerza del impacto, ambas ocupantes de la motocicleta debieron ser asistidas de urgencia por una ambulancia del servicio 107 y trasladadas al nosocomio local para una evaluación médica exhaustiva.

Fuentes sanitarias confirmaron que una de las jóvenes presentó escoriaciones y lesiones de carácter leve. Sin embargo, su acompañante sufrió una fractura de fémur, lesión que fue caratulada legalmente como grave. Por su parte, el conductor del Chevrolet resultó ileso.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, la cual dispuso el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula de lesiones culposas. Como parte del protocolo judicial, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos para realizar las pericias mecánicas correspondientes que permitan determinar las responsabilidades del siniestro.