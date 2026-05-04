Detienen a dos jóvenes que circulaban en una moto robada

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas tras ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta que había sido robada el día anterior en esta ciudad. El operativo fue el resultado de las tareas de prevención realizadas por personal policial en la zona céntrica.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 3 de Febrero y C. G. Belgrano. Allí, los uniformados identificaron a dos jóvenes de 19 y 23 años que se desplazaban en una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos que carecía de dominio colocado.

Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, se constató que la unidad poseía un pedido de secuestro activo. La motocicleta había sido sustraída apenas 24 horas antes a una mujer de 30 años en un hecho ocurrido en la zona de las calles Dávila y Manuel Iglesias.

A raíz del hallazgo, los dos ocupantes de la moto fueron trasladados a la dependencia policial bajo la carátula de encubrimiento y esclarecimiento de robo.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, que dispuso el secuestro del vehículo y la notificación de la formación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal. Tras completar las diligencias de rigor, la justicia otorgó la libertad a ambos sujetos conforme a lo establecido en el artículo 161 del mencionado código.