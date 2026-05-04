Grave accidente en pleno centro: una mujer con fracturas

  Una mujer de 47 años resultó con heridas de gravedad tras un fuerte siniestro vial ocurrido en la intersección de Mitre y San Martín . El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta marca Guerrero y un automóvil marca Fiat. El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el impacto en dicha esquina. Al arribar al lugar, el personal policial constató que ambos rodados eran conducidos por mujeres de la misma edad.

Detienen a dos jóvenes que circulaban en una moto robada


 Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas tras ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta que había sido robada el día anterior en esta ciudad. El operativo fue el resultado de las tareas de prevención realizadas por personal policial en la zona céntrica.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 3 de Febrero y C. G. Belgrano. Allí, los uniformados identificaron a dos jóvenes de 19 y 23 años que se desplazaban en una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos que carecía de dominio colocado.

Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, se constató que la unidad poseía un pedido de secuestro activo. La motocicleta había sido sustraída apenas 24 horas antes a una mujer de 30 años en un hecho ocurrido en la zona de las calles Dávila y Manuel Iglesias.

A raíz del hallazgo, los dos ocupantes de la moto fueron trasladados a la dependencia policial bajo la carátula de encubrimiento y esclarecimiento de robo.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, que dispuso el secuestro del vehículo y la notificación de la formación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal. Tras completar las diligencias de rigor, la justicia otorgó la libertad a ambos sujetos conforme a lo establecido en el artículo 161 del mencionado código.