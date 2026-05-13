Una mujer aprehendida tras robar hamburguesas y whisky en dos comercios

Una mujer de, con antecedentes delictivos, fue aprehendida anoche en esta ciudad luego de protagonizar una serie deen dos comercios distintos. La causante fue interceptada por personal policial tras sustraer productos alimenticios y bebidas alcohólicas en un raid delictivo que se extendió por varias cuadras.

El hecho se inició en un establecimiento comercial ubicado en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Miguel Porta, donde la mujer ingresó y, aprovechando un descuido del encargado, sustrajo dos cajas de hamburguesas sin ejercer violencia.

Minutos después, la misma mujer se dirigió a un segundo comercio situado en Juan B. Justo y Mitre. Allí, mediante la misma modalidad, logró apoderarse de una botella de whisky, dándose rápidamente a la fuga del lugar.

Tras recibir la alerta y las descripciones aportadas por los damnificados —dos jóvenes de 28 y 20 años—, el personal de la Comisaría de San Pedro desplegó un rápido operativo cerrojo. La aprehensión se concretó en la calle Pellegrini al 2000, donde los efectivos lograron dar con la sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la captura la mujer ya se había despojado de la bebida alcohólica sustraída en el segundo local. La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía en turno de San Pedro, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de hurto.