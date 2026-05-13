Recuperan en la zona del puerto un auto que había sido robado ayer en San Nicolás

Personal delrecuperó un automóvil que había sido denunciado como robado horas antes en la vecina ciudad de San Nicolás. El hallazgo se produjo durante las últimas horas, mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en lalocal.

El vehículo, un Ford Fiesta Max, fue divisado por los agentes en estado de abandono. Al proceder a verificar los datos de la unidad mediante el sistema informático policial, se constató que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo bajo la carátula de "Robo".

Según los registros oficiales, el automóvil había sido sustraído ayer en jurisdicción de San Nicolás. La orden de localización y secuestro había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 del Departamento Judicial de esa localidad.

Tras el hallazgo, el vehículo fue resguardado para la realización de las pericias correspondientes y posteriormente será restituido a su propietario. Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar las circunstancias en las que el rodado fue abandonado en la zona costera de San Pedro.