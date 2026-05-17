Una adolescente lesionada en un accidente a bordo de una moto

Una adolescente de 15 años resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en el centro de la ciudad, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró ayer en la intersección de la avenida 3 de Febrero y la calle Gomendio, cuando por motivos que los peritos intentan establecer colisionaron una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, de color negra, y una camioneta Chevrolet gris.

El rodado menor era guiado por la menor de 15 años, mientras que el vehículo de mayor porte se encontraba al mando de una mujer de 35 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta debió ser trasladada al nosocomio local por una ambulancia del servicio de emergencias. Según el parte médico, la paciente ingresó consciente y presentó lesiones de carácter leves, consistentes en excoriaciones en la rodilla izquierda y en la región lumbar.

En el lugar del siniestro trabajó el personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) para ordenar el tránsito y realizar las diligencias de rigor, bajo las directivas de la fiscalía local en turno, que caratuló la causa como lesiones culposas.



